Von Andreas Salch, Kirchseeon/München

Mehr als Tausend gefälschte Corona-Impfzertifikate, Blanko-Impfpässe, Tausende Chargenaufkleber mit zum Teil gefälschten Stempeln von Impfzentren im gesamten Bundesgebiet: Mit der Corona-Pandemie wollten fünf Impfgegner, darunter drei Männer und zwei Frauen, die unter anderem in einem Lokal in Kirchseeon falsche Impfzertifikate herstellten und später im Darknet verkauften, möglichst viel Geld verdienen. Dies stand für die Staatsanwaltschaft am Ende eines Verfahrens fest, das an diesem Donnerstag endete und bereits Mitte April vor dem Landgericht München II begonnen hatte.