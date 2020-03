Das Wirtschaftsreferat beginnt nun mit der Auszahlung von vielen Tausend Euro an kleine und mittelständische Unternehmen in München, die wegen der Corona-Krise akut in ihrer Existenz bedroht sind. Bereits in der vergangenen Woche hätten dem Referat die ersten Anträge zur "Soforthilfe Corona" vorgelegen, die die Staatsregierung am 16. März beschlossen hatte. "Schnelle und unkomplizierte finanzielle Hilfen für Münchner Unternehmen, das ist das Gebot der Stunde," sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag. Neben den Sofortmaßnahmen des Freistaats können Unternehmen verschiedene andere Hilfen der EU und der Bundesregierung in Anspruch nehmen. Außerdem können Betroffene Stundungen und eine Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlung beantragen. Informationen zur Soforthilfe sowie das Antragsformular gibt es im Internet unter https://t1p.de/soforthilfe-raw.

Unterdessen fährt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) wegen der Corona-Krise die Parkraumüberwachung deutlich zurück. "Das ist nicht als Freiparkschein zum Falschparken zu verstehen", so KVR-Referent Thomas Böhle. Es gehe vielmehr darum, medizinischem Personal problemloses Parken bei der Arbeit und Zuhause zu ermöglichen sowie auch Menschen, die Ältere bei Besorgungen unterstützen und für sie einkaufen. Vor allem ältere Menschen, die als besonders gefährdete Personengruppe ihr Haus möglichst nicht verlassen und persönliche Kontakte weitgehend vermeiden sollen, können über das neue zentrale Servicetelefon des Sozialreferats, 089/ 23 39 68 33, den Einkaufsservice der Sozialbürgerhäuser in Anspruch nehmen. Ältere Personen können so zu Hause bleiben und werden trotzdem versorgt. Die Unterstützung soll dabei möglichst ohne direkten persönlichen Kontakt stattfinden, um das Infektionsrisiko niedrig zu halten.

Münchner, die sich in der Corona-Krise engagieren wollen, können sich im Internet unter https://t1p.de/EngagiertesLeben informieren oder sich per E-Mail unter freiwillige.corona@muenchen.de oder unter 089/ 23 39 29 29 registrieren.