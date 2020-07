Alle Systeme sind geprüft, die Piloten haben noch einen Blick in die Triebwerke geworfen, der Tower hat die Starterlaubnis erteilt, aber als der A350 nach drei Monaten Zwangspause zum ersten Mal wieder von der Startbahn abhebt, tut es plötzlich einen lauten Schlag: Von der Beschleunigung entfesselt rumpelt ein Flugzeugtrolley durch die Business Class und verkeilt sich erst in der Economy an einem Sitz. Jemand muss vergessen haben, den Container ordentlich zu fixieren, in dem die Stewardessen und Stewards normalerweise die Bordverpflegung durch die Gänge steuern.