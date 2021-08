153 neue Corona-Fälle verzeichnete die Stadt München am vergangenen Mittwoch. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche waren es 85 Fälle. Das Virus verbreitet sich wieder schneller, dies zeigt auch die Reproduktionszahl an, die in München bei 1,15 liegt - das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 115 Menschen neu anstecken. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt mit 38,6 an. Derweilbieten die mobilen Impfteams der Stadt auch am Wochenende und in der kommenden Woche an verschiedenen Orten Corona-Impfungen an. Am Samstag und Sonntag steuert der Impfbus beispielsweise den Biergarten am Nockherberg an: Impfwillige können sich so zu den Konzerten von LaBrassBanda unkompliziert eine Spritze gegen Covid-19 abholen.