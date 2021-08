Mit Sonder-Impfaktionen versucht die Stadt, mehr Menschen zur Corona-Impfung zu motivieren. In der vergangenen Woche immunisierten mobile Teams im gesamten Stadtgebiet rund 3240 Münchnerinnen und Münchner. Vor allem am Marienplatz wurde der Impfbus gut angenommen, hier ließen sich am Montag und Dienstag etwa 680 Personen die Spritze geben, teilte die Stadt mit. Beim Kreisverwaltungsreferat waren es unter der Woche rund 560, beim Sozialreferat 320 Personen. Am Giesinger Bahnhofsplatz kamen an zwei Tagen 360 Personen zum Impfen, in den Riem-Arcaden an drei Tagen rund 440. In dieser Woche wird unter anderem der Pfarrsaal des Münchner Doms am Freitag von 13 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr zur Impfstätte umfunktioniert. Außerdem stehen die mobilen Teams unter der Woche an KVR und Sozialreferat, am Freitag und Samstag im Olympia-Einkaufszentrum und PEP Einkaufscenter Neuperlach sowie von Freitag bis Sonntag am Tollwood bereit.