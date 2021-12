So breitet sich Omikron aus / Virusforschungen in der Stadt / Traditionsladen schließt

Beim Impfstoffhersteller Bavarian Nordic in Martinsried, der bayerischen Biotechnologie-Hochburg, forscht man an einer alternativen Technologie.

Von Stephan Handel

Dass jeder Mensch jeweils anders auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert, ist eine Binse. Wissenschaftlern der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU ist es dennoch gelungen, eine Typologie der Reaktionen zu erstellen. Sie unterscheiden acht Typen: die Achtsamen, die Ausgebrannten, die Denker, die Empörten, die Erschöpften, die Genügsamen, die Mitmacher und die Zuversichtlichen, natürlich jeweils auch in ihrer weiblichen Ausprägung. Daraus haben sie nun eine kleine Spielerei entwickelt, den Pandem-O-Mat. Mit ihm lässt sich in wenigen Minuten herausfinden, welchen Anteil eines Typs die jeweilige Testperson in sich trägt.

Das mag unwichtig erscheinen, tatsächlich wollte die Studie jedoch herausfinden, wie die Menschen mit der Pandemie umgehen und was ihnen hilft. Zahlreiche Forscher der unterschiedlichsten Disziplinen beschäftigen sich täglich mit dem Coronavirus, seiner Bekämpfung und den Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft. Wir haben einige der vielversprechendsten, originellsten, interessantesten Forschungsvorhaben zusammengestellt (SZ Plus) - vielleicht auch ein Kompendium der Hoffnung in diesen Zeiten.

Denn es zeigt vor allem eines: Die Menschheit hat sich nicht in ihr Schicksal ergeben, weltweit kämpfen viele, viele Menschen gegen die Pandemie. Und das, so denke ich, ist ein guter Grund für vorsichtigen Optimismus. Deshalb mein Wunsch für Sie heute: Bleiben Sie zuversichtlich!

München verbietet unangemeldete Corona-Demonstrationen Am Mittwochabend sollen zudem 1000 Beamte im Einsatz sein, um unangemeldete Aufmärsche wie vor einer Woche zu verhindern. Etliche Demonstranten kündigten vorab an, ihre Kinder mitzunehmen - auch mit dem Ziel, der Polizei den Einsatz von Pfefferspray zu erschweren.

Diese Regeln gelten an Silvester in München Das Alkoholverbot wird ausgeweitet, der Verkauf von Raketen ist verboten und für öffentliche Zusammenkünfte und private Treffen gibt es Beschränkungen. Was zum Jahreswechsel erlaubt ist und was nicht - ein Überblick.

So breitet sich Omikron derzeit in München aus Labordaten weisen auf einen schnellen Anstieg der Fälle hin. Doch viele Infektionen bleiben in den Feiertagen unter dem Radar. Was derzeit bekannt ist.

Warum ein prachtvolles Mietshaus seit Jahren verfällt Wasser dringt ein, Tauben haben sich eingenistet: Ein denkmalgeschütztes Gebäude nahe der Theresienwiese steht seit Jahren leer. Der Eigentümer will es verkaufen - für 50 Millionen Euro.

Überfall-Serie: Polizei sucht nach bewaffneten Jugendlichen Die Beamten überprüfen, ob zwischen mehreren ähnlichen Raubüberfällen in den vergangenen Tagen Zusammenhänge bestehen. Die Täter sollen höchstens 20 Jahre alt sein.

