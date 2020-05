Das Verwaltungsgericht München hat am Freitag einen Eilantrag der Organisatoren einer neuerlichen Kundgebung gegen die Infektionsschutzmaßnahmen am heutigen Samstag abgewiesen. Die Antragsteller wollten durchsetzen, dass diesmal mehr als 1000 Personen auf die Theresienwiese kommen dürfen. Das Gericht bestätigte jedoch die Auflagen des KVR, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Grund dafür seien Bedenken, dass der Veranstalter die Einhaltung der Bayerischen Infektionsschutzverordnung nicht gewährleisten könne, hieß es in einer Erklärung. Bereits bei der ebenfalls auf 1.000 Teilnehmer begrenzten Versammlung am 16. Mai 2020 seien "nur mit Mühe genügend Ordner gefunden worden", die eine Einhaltung des Abstandsgebots überwachten. Bei mehr Teilnehmer sei eine Einhaltung der Hygienevorgaben nicht gewährleistet. Der Veranstalter kann gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof müsste darüber am Samstagvormittag entscheiden. Die Organisatoren wollten ursprünglich zwischen 15 und 17 Uhr mit 10 000 Teilnehmern "Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung". Das Zusammenstehen muss laut den Auflagen allerdings mit mindestens anderthalb Metern Abstand geschehen. Mehr als 1000 Personen lässt die Polizei nicht auf den Platz. Die Stadt erklärte, das KVR wende "in der Einzelfallabwägung von Meinungsfreiheit und Gesundheitsschutz strenge Maßstäbe an". Sollten die Veranstalter gegen Auflagen verstoßen, verliere die Ausnahmegenehmigung ihre Wirkung. In der vergangenen Woche hielten sich laut Schätzungen der Polizei rund um die Festwiese weitere 2500 Personen auf.

Außer der Kundgebung auf der Theresienwiese wurden für Samstag zwei weitere Veranstaltungen mit ähnlichem Motto genehmigt: Ab 14 Uhr wollen 200 Personen an der Münchner Freiheit "für unsere Freiheit, unsere Grundrechte und unsere Selbstbestimmung" demonstrieren. Zwischen 15 und 17 Uhr am Karl-Stützel-Platz ebenfalls 200 für die "Wiederherstellung der Grundrechte". Eine Demonstration am Giesinger Bahnhofsplatz ab 14 Uhr richtet sich derweil "gegen rechte Hetze in der Coronakrise".