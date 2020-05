"Am anstrengendsten", heißt es ziemlich am Ende von Lena Goreliks öffentlichem Tagebuch, "ist die Monotonie der Erschöpfung. Diese Tage, die ineinander übergehen, ohne die Farbe zu wechseln." Die Münchner Autorin hat seit dem 16. März für das Pathos-Theater den "Corona-Blog" geschrieben. In knapp 40 Einträgen beschreibt sie den Alltag in München zur Zeit der Pandemie, teilt Beobachtungen wie diese: "Wie sich die Menschen entzweiteilen, was sie wahrscheinlich schon immer taten, aber die Sichtbarkeit ist seit ein paar Wochen eine andere geworden. Man kann die Gräben sehen." An diesem Mittwoch, 13. Mai, endet nun der Blog mit einer Lesung und einem Gespräch, an dem man via Zoom teilnehmen kann. Einen Link für die Zoom-Veranstaltung schickt das Pathos auf Nachfrage an die Adresse: nachholen@pathosmuenchen.de zu.

Wir holen das nach, Lesung mit Lena Gorelik (via Zoom), Mi., 13. Mai, 19 Uhr