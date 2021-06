Gesundheit:Wie verliert man 45 Kilo?

Joe Gehring ist DJ und Musik-Produzent. Gehring und sein Partner Christopher Rabai haben etwa das Album "Rap über Hass" der Berliner Band KIZ in ihrem Studio am Hirschgarten produziert.

Von Lea Kramer

Ein leichter Windstoß bringt gerade etwas Abkühlung. Es ist kurz vor Mittag, die Sonne scheint. Joe Gehring steht entspannt auf dem Gehsteig am Eingang der U 1 an der Mailingerstraße in Neuhausen. Er zeigt keine Anzeichen von Erschöpfung, trägt noch immer seine blaue Jeansjacke wie zu Beginn des Spaziergangs in Haidhausen. Nichts deutet darauf hin, dass der 34-Jährige gerade einen knapp fünf Kilometer langen Fußmarsch hinter sich gebracht hat. Das mag auch daran liegen, dass er mittlerweile ein geübter Fußgänger ist. Seit eineinhalb Jahren geht Gehring etwa 20 000 Schritte täglich. So hat er nicht nur München von einer anderen Seite gesehen, sondern auch noch mehr als 45 Kilogramm an Gewicht verloren. "Und ein paar Socken verschlissen", sagt er und lacht.