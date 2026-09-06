Juna sieht Dinge, die die meisten Menschen nicht sehen: den Schatten einer Hautfalte, die feine Haarlinie in der Leistengegend, die spielenden Muskeln eines sich bewegenden Körpers. Seit Juna sechs Jahre alt ist, weiß sie, dass sie Malerin werden will. Sie hat Talent, sie ist voller Ehrgeiz und vor allem hat sie ein gutes Auge. Jetzt ist Juna 17 Jahre alt – und ihr Sichtfeld schrumpft wegen des seltenen Usher-Syndroms, unter dem sie leidet, mit jedem Tag. Bei einem Kontrolltermin bekommt sie eine niederschmetternde Diagnose: Bis zur vollständigen Erblindung bleibt ihr nur noch ein halbes Jahr.