Von Oliver Hochkeppel

Detailansicht öffnen Philip Frischkorn, Stefan Schönegg, Bandleaderin Eva Klesse und Evgeny Ring beherrschen ein sehr intimes Quartettspiel. (Foto: Sally Lazic Fotografie)

Der Münchner Jazzclub Unterfahrt ist gerade so etwas wie der letzte Mohikaner. Die zweite Corona-Welle hat den Jazz im November nahezu komplett zum Erliegen gebracht, regional, national wie international. Und zwar nicht nur den Konzertbetrieb, sondern auch die Streaming-Konzerte. Hatten viele Clubs und Festivals (soeben immerhin auch noch mal das Berliner Jazzfest) während der ersten Phase mit untersagtem Publikumsverkehr auf Livestreams umgestellt, so verzichten nun so gut wie alle auf diesen defizitären Service, vom A-Trane in Berlin bis zum Lincoln Center in New York. Nur eben die Unterfahrt bringt weiter ihre hochprofessionell aufgerüstete Technik mit vier Kameras in Stellung.

Den Auftakt in die wieder menschenleeren Streams bestreitet nun am 12. November das Quartett der Schlagzeugerin Eva Klesse. Die aus Nordrhein-Westfalen stammende 34-Jährige gehört nun schon seit einigen Jahren zu den jungen Aushängeschildern des deutschen Jazz. Wobei dies erfreulicherweise rein über die Qualität läuft, nicht über die Exotenrolle in der Männerdomäne Jazzschlagzeug. Schon mit elf begann Klesse mit dem Schlagzeugspiel, nach dem Studium in Weimar, Paris und Leipzig, wo sie 2013 auch zwei Diplome mit Auszeichnung abschloss (und im selben Jahr auch den Leipziger Jazznachwuchspreis der Marion-Ermer-Stiftung bekam), ging sie mit einem Stipendium für drei Jahre nach New York, wo sie bei Cracks wie Ari Hoenig weiterlernte.

Seit dem Debütalbum "Xenon" beim Münchner Enja-Label, für das sie gleich den Echo Jazz als "Newcomer des Jahres" gewann, ist sie als Taktgeber gefragt, im Oktett von Julia Hülsmann und in der Jorinde Jelen Band wie in Projekten von Wolfgang Muthspiel, Marilyn Mazur, Nils Landgren oder Ethan Iverson. Das Hauptaugenmerk gilt aber natürlich auf ihrem eigenen Quartett, das vor wenigen Tagen mit "Creatures & States" in der Besetzung mit Evgeny Ring am Altsaxofon, Philip Frischkorn am Piano und Stefan Schönegg am Bass bereits das vierte Album herausgebracht hat.

Dessen farben- und nuancenreiche Reisen zwischen Traum und Wirklichkeit, angetrieben von Klesses ebenso sensiblem wie wuchtigen Spiel, werden nun in der Unterfahrt präsentiert.

Eva Klesse Quartett, Donnerstag, 12. November, 20 Uhr, Unterfahrt, Infos und Livestream unter www.unterfahrt.de