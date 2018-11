12. November 2018, 16:21 Uhr Containern in München "Bevor das Essen im Müll landet, esse ich es lieber"

Leonie studiert in München Jura und holt sich Obst und Gemüse einmal die Woche aus den Mülltonnen hinter einem Supermarkt. Das tut sie nicht nur, um Geld zu sparen.

Von Linus Freymark

Klackernd schlägt der Deckel der Tonne gegen die Hauswand. Leonie hat ihn ein bisschen zu schwungvoll geöffnet. Es klackt nur leise, aber in dem dunklen, menschenleeren Hinterhof irgendwo in Sendling ist es deutlich zu hören. Plastiksäcke voller zerquetschter Pfandflaschen liegen herum, auf zwei Schubkarren stehen Papierabfälle. Jemand hat sie ordentlich zu großen, rechteckigen Paketen verschnürt. Die Mülltonnen stehen verdeckt hinter einem Anbau. "Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt" steht auf ihnen. Als Leonie sie öffnet, geht das Licht an. Ein Bewegungssensor. Aber niemand kommt in den Hof gerannt, um zu fragen was sie hier macht, niemand blickt neugierig aus dem Fenster der umliegenden Häuser, um nach dem Rechten zu sehen.

Aus der ersten Tonne fischt Leonie eine Packung Brot. Kurz leuchtet sie die Verpackung mit dem Handy ab. Dann packt sie das Brot in eine ihrer Plastiktüten. Brot schimmelt schnell, aber dieses hier sieht noch okay aus.

Leonie, 24 Jahre alt und Jurastudentin aus München, geht containern. Freundinnen aus Leipzig haben ihr das vor drei Jahren mal gezeigt, seitdem zieht sie etwa einmal pro Woche los und nimmt sich aus den Mülltonnen der Supermärkte Lebensmittel, die zwar abgelaufen, aber noch nicht schlecht sind. Sie geht immer erst los, wenn es schon dunkel ist und immer holt sie nur ein paar Tomaten oder Obst. Das Containerte ist ein Zusatz zu dem, was Leonie regulär in den Läden einkauft.

Leonie containert auch, weil das Essen aus der Tonne nichts kostet. Aber vor allem tut sie es, weil es, wie sie sagt, ein Wahnsinn ist, wie viele Lebensmittel hierzulande weggeworfen werden, nur wegen ein paar Flecken oder Druckstellen. "Bevor das Essen im Müll landet, esse ich es lieber", sagt sie. Leonie nimmt ausschließlich Sachen, die andere entsorgt haben. Sachen, die von ihren vorherigen Besitzern nicht mehr gewollt werden. Die in die Tonne geworfen wurden, weil niemand mehr für sie Verwendung hat. Und trotzdem stellt sich die Frage: Ist das, was Leonie macht, legal?

Der nächste Deckel fliegt gegen die Hauswand, eine faulige Wolke zieht aus der Tonne. Der Behälter ist bis oben hin voll mit Obst- und Gemüseabfällen. Mit den Händen wühlt sich Leonie durch verwelkte Salatköpfe und angeschimmelte Auberginen. Sie trägt keine Handschuhe. Einmal hat sie mit der bloßen Hand mitten in einen faulenden Hähnchenschenkel gelangt. Seitdem guckt sie nur noch an der Oberfläche. Leonie ist Vegetarierin.

Sie würde sich nicht ekeln, hat sie vorhin gesagt. Aber jetzt an der Tonne gibt sie zu, dass doch auch ein bisschen "Ih" dabei sei. "Aber nicht so schlimm, dass ich die Sachen nicht essen würde." Schlecht sei ihr davon noch nie geworden. Zwei Plastiktüten füllt sie bis oben hin mit Obst und Gemüse aus der Tonne. Aus den Bananen macht sie noch am selben Abend Bananenmilch. Leonie studiert Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Deshalb soll ihr Nachname in dieser Geschichte nicht erscheinen. Man weiß nie, wie Behörden oder Anwaltskanzleien im Vorstellungsgespräch reagieren, wenn sich herausstellt, dass sich die Bewerberin von Supermarktabfällen ernährt. Vor Freunden und Familie aber geht Leonie offen damit um, dass sie containert. Die Eltern finden es komisch, die Oma super.