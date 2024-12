Das „Plüschbüro“, wie sie es nennt, war das Büro ihrer Mutter. Niedrige Decke, schwere Gardinen, dicker Teppichboden, alles in gedecktem Braun und Beige. Seit Elisabeth „Eli“ Kreutzkamm-Aumüller vor sechs Jahren die Geschäfte übernommen hat, sitzt sie hier hinter dem Schreibtisch. In diesen Räumen über der Kreutzkamm-Backstube in einem Gewerbegebiet im Münchner Osten ist sie aufgewachsen. Heute sind es Büros, damals war es die Wohnung ihrer Eltern. Damals, als die gesellschaftlichen Entwicklungen der Branche noch nicht so zusetzten.

Im Jahr 1960 beginnen Fritz und Friederike Kreutzkamm, das Gebäude in der Kastenbauerstraße aufzubauen. Sieben Jahre später kommt die kleine Eli zur Welt. Die „kleine Eli“ ist heute 1,87 Meter groß. Als sie zum Gespräch im Plüschbüro Platz nimmt – groß, blond, in einer weißen Bäckerjacke und mit stets lachenden Augen hinter einer schwarzen, runden Hornbrille –, wirkt der Raum in ihrer Präsenz noch altbackener. Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller leitet die Conditorei Kreutzkamm in fünfter Generation. Denn das Familienunternehmen nahm seinen Anfang nicht in den Sechzigerjahren in der Münchner Kastenbauerstraße, sondern im Jahr 1825 in der Dresdner Moritzgasse.

Dort eröffnet Elisabeths Ur-Ur-Großvater das erste Kreutzkamm Conditorei-Geschäft. Es folgen weitere Restaurants und Cafés, darunter das Stammhaus am Altmarkt, das im Februar 1945 von Bomben zerstört wird. Kurz danach gehört die Stadt zur Sowjetischen Besatzungszone. So wagt Elisabeths Vater Fritz nach seiner Freilassung aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft einen Neuanfang in München und eröffnet 1951 das Café Guglhupf in der Burgstraße. Als Fritz 30 Jahre später stirbt, führt seine Ehefrau Friederike die Geschäfte weiter. Erst Anfang der Neunzigerjahre kehrt die Conditorei Kreutzkamm mit einem zweiten Produktionsstandort nach Dresden zurück, den Elisabeth leiten soll. Sie ist damals gerade 26 Jahre alt, studiert BWL mit Schwerpunkt Marketing und ist dafür von Passau in die USA gegangen, um an Fallstudien zu lernen. „Passau war mir viel zu statisch und dann noch diese Auswendiglernerei. Ich bin mehr die Praktikerin“, sagt sie. Das passt gut zum Anforderungsprofil des Familienbetriebs.

Dieses Jahr feiert Kreutzkamm-Aumüller Weihnachten mit ihrer Familie am 24. Dezember, was nicht immer selbstverständlich war. Denn erst mit dem Ladenschluss um 14 Uhr endet für sie die stressigste Zeit des Jahres, die Fluch und Segen zugleich ist. Die größte Herausforderung für eine Traditionskonditorei wie ihre sei nämlich, dass sich das Geschäft immer mehr auf bestimmte Abschnitte im Jahr konzentriere und sich die Gewohnheiten der Kundschaft geändert hätten. Zu Zeiten ihrer Vorgängergeneration war es noch guter Brauch in Deutschland, sehr regelmäßig nachmittags Kaffee zu trinken und ebenso regelmäßig auch Kuchen dazu zu essen. Das hat sich zuletzt drastisch geändert. An Ostern oder Weihnachten werde nach wie vor viel konsumiert, aber im Sommer oder im Januar nach der Weihnachtsschlemmerei hat Kreutzkamm längst immer eine größere Durststrecke zu überwinden. Heute achtet auch die Münchner Kundschaft sehr darauf, nicht zu viel Zucker oder Fett zu sich zu nehmen, was bei den Produkten eines Konditorei-Betriebs aber nun mal Grundzutaten sind. Und dann ist da ja auch noch die neuere Konkurrenz wie etwa der noch immer aktuelle Zimtschnecken-Trend und die schon länger etablierten Cookies. Aber auch darauf hat Kreutzkamm-Aumüller eine Antwort gefunden.

Zunächst jedoch musste sich die junge Eli überhaupt erst einmal selbst etablieren. Plötzlich und ohne Erfahrung in Unternehmensführung übernimmt sie auf Druck der Mutter einen eigenen Betrieb. „Ich bin da hinmarschiert mit meinen 1,87 Metern, forsch und aus Amerika kommend, und dann: der pure Osten. Es war so farblos.“ Obwohl ihr der Einstieg nicht leicht gemacht wird, seien es letztendlich „großartige und vogelwilde“ Jahre gewesen, in denen sie sich ausprobieren konnte. In Dresden lernt sie auch ihren Ehemann Andreas Aumüller kennen und zieht dort mit ihm vier Kinder groß.

Heute pendelt Kreutzkamm-Aumüller zwischen München und Dresden. Ihr Mann ist dortgeblieben, ihre Kinder sind erwachsen. Als sie 2018 nach München zurückkehrt, weil sich ihre Mutter mit 86 Jahren zur Ruhe setzt, hat sie nicht geglaubt, dass sie für den Westen noch kompatibel sei. Doch es habe sich wie Heimkommen angefühlt. Sie nimmt sich eine Wohnung in der Altstadt. Von dort läuft sie jeden Morgen zu ihren zwei Cafés in der Maffei- und in der Pacellistraße, um nach dem Rechten zu sehen, bevor sie sich in ihr Büro über der Backstube aufmacht.

Der Mohnkuchen wird vorbereitet. (Foto: Robert Haas)

Ihr Start als Chefin in München sei kein bisschen leichter gewesen als der in Dresden. Aber wenn es darum geht, sich durchzusetzen, kommt es ihr immer wieder zugute, dass sie eine überdurchschnittlich große Frau ist. „Die Souveränität, die ich heute habe, kam bei mir mit dem Basketballspielen. Da war ich die Geheimwaffe.“ Auch die sogenannten Waffen der Frau wusste sie einzusetzen: „Wenn ich in den Anfangsjahren in Dresden mit meinen Bäckerkollegen unterwegs war und etwas erreichen wollte, habe ich hohe Schuhe und einen kurzen Rock angezogen. Das hat immer funktioniert.“

Außerdem habe sie oft durch ihr loses Mundwerk wett gemacht, dass sie nirgendwo reinpasste. Sie besitzt die Art Schlagfertigkeit, wie man sie auch von Wirtshaus-Kindern kennt, die von klein auf am Stammtisch mitdiskutieren. „Das kann schon sein“, räumt sie ein. „Ich hab’ ja schon als Jugendliche nach der Schule hinterm Tresen gestanden und verkauft.“

Einer, der sie noch aus dieser Zeit kennt, ist Willi Venus. Er hat 30 Jahre für die Familie Kreutzkamm gearbeitet und hilft – wie viele Rentner und Rentnerinnen – in der Vorweihnachtszeit aus, wenn die Baumkuchen- und Stollen-Produktion auf Hochtouren läuft. Venus hat die 14-jährige Elisabeth in der Backstube angelernt und ist einer von zwei Mitarbeitern, mit denen die Chefin heute per Du ist. „Sie war schon immer eine Frohnatur“, erinnert er sich, als er eine Hülle für Mohnstollen ausrollt. „Sie hat ein Händchen für Leute und immer ein offenes Ohr.“

Jede Menge Stollen. (Foto: Robert Haas)

Kreutzkamm-Aumüller könnte sich im Grunde jedes ihrer Kinder in der Geschäftsführung vorstellen. Sie wolle aber die Erwartungshaltung, mit der sie als junge Frau belastet wurde, nicht an die nächste Generation weitergeben. „Meine Kinder kennen mich nur gestresst, wenn ich nach Hause komme. Weihnachten ist bei uns auch alles andere als besinnlich. Deswegen habe ich sie sehr lange aus dem Betrieb rausgehalten.“

Viele Münchner verbinden mit Kreutzkamm den Kaffee mit der Oma oder den Stollen zu Weihnachten. Aber wenn man fragt, wann sie zuletzt auf ein Stück Torte im Café gewesen seien, werde die Luft schon dünner. Verbiegen will sich Kreutzkamm-Aumüller trotzdem nicht: „Wir wollen nicht die nächste gehypte Kette mit Zimtschnecken oder Cookies werden, das bin ich nicht.“ Wobei es schon auch immer mal etwas Neues gibt im Hause Kreutzkamm, so ist es nicht. Zum Beispiel zuletzt die vegane Schoko-Himbeer-Torte. „Aber irgendwann muss man seine Identität finden und 200 Jahre soll mir erstmal einer nachmachen.“ Das ist ihre Antwort auf Trends und Entwicklungen: Zu ihren Stärken stehen, als eine der ältesten Stollen-Konditoreien des Landes. Renovierungsbedürftig ist im Jubiläumsjahr 2025 also vorerst nur das Plüschbüro.