München wird sich wie geplant als Austragungsort für die "League of Legends European Championship" im Jahr 2021 bewerben. Allerdings muss Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) in der Bewerbungsmappe für das E-Sports-Event nun Abstriche machen. Ursprünglich wollte Baumgärtner dem Spielehersteller und Veranstalter Riot Games die Miete für die Olympiahalle in Höhe von 160 000 Euro erlassen. In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Dienstag hat nur die FDP für dieses Vorhaben gestimmt. Die restlichen Parteien haben sich dem Änderungsantrag von SPD und Grünen angeschlossen: die Bewerbung unterstützen, allerdings ohne finanzielle Zusagen an das Unternehmen. Der Freistaat Bayern hält an seinen Zusagen für eine finanzielle Unterstützung der Veranstaltung indes fest.