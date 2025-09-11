SZ-Serie „Tut gut“ Vom Mut, die Herkunft als Ressource und nicht als Nachteil zu betrachten 11. September 2025, 13:40 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Sezgin Inceel forscht zu Community Music. Die Bewegung kommt aus England. (Foto: Robert Haas)

Sezgin Inceel ist Wissenschaftler, Musiker, Autor, Dichter. Mit Musik ermutigt er Kinder, ihre Stimme zu erheben. Er selbst schöpft aus seinen Liedern Kraft. Sie haben ihm immer wieder in schwierigen Situationen geholfen.

Von Martina Scherf

