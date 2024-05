Lokalrunde:Lebensmittel retten und genießen

In dieser Kolumne geht es häufiger mal um teure Menüs, hervorragende Zutaten und um die Haute Cuisine. Aber die kulinarische Welt Münchens hat natürlich noch jede Menge anderes zu bieten. Sozial und ökologisch verantwortliche Gastronomie etwa. So arbeitet die Community Kitchen in der Neuperlacher Fritz-Schäffer-Straße 9 vor allem mit geretteten Lebensmitteln, also solchen, die sonst von Großmärkten, Einzelhandelsgeschäften oder großen Kantinen weggeworfen würden, weil sie keiner mehr haben will. Und das Ausbildungsrestaurant Roecklplatz in der Isartalstraße gibt benachteiligten Jugendlichen die Chance, einen Beruf in der Gastronomie zu erlernen und zu ergreifen.