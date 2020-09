Was im Leben wichtig ist

Coming of Age

Von Barbara Hordych

Die Ferien auf einer niederländischen Insel beginnen für den zehnjährigen Sam (Sonny van Utteren) und seine Familie mit einem kleinen Schock: Sams älterer Bruder Jore bricht sich das Bein und ist für den Rest des Aufenthalts an das Ferienhaus gefesselt. Also unternimmt Sam einsame Streifzüge durch die Küstenlandschaft, passend zu seinem Ferienprojekt, dem "Alleinsein-Training". Da er als Jüngster vermutlich länger leben wird als der Rest seiner Familie, will er auf den Ernstfall vorbereitet sein: "Wenn ich nur genug übe, ist es später gar nicht schlimm, wenn ich allein übrig bleibe". Schon da wird klar, dass der Film Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess mehr zu bieten hat als eine gut gelaunte Sommerferiengeschichte.

Detailansicht öffnen Voll in Fahrt: Tess (Josephine Arendsen) und Sam (Sonny van Utteren). (Foto: Farbfilm)

Tatsächlich trifft Sam auf ein Mädchen, das noch eigenwilliger ist als er, die elfjährige Tess (Josephine Arendsen). Mit dem Alleinsein ist es fortan vorbei, wobei das forsche Mädchen keinen Zweifel daran lässt, dass sie es ist, die bei ihrer sich anbahnenden Freundschaft ebenso wie beim Salsa-Tanzen den Ton angibt. Sam ist fasziniert von dem quirligen Mädchen, das mit seiner Mutter alleine lebt - und beschlossen hat, endlich ihren Vater kennenzulernen. Dafür muss sie besagten Vater, der bislang nichts von ihrer Existenz weiß, unter einem Vorwand auf die Insel locken. Der eher in sich gekehrte Sam spielt bei Tess' verrücktem Plan mit, auch wenn ihn das impulsive Mädchen schon mal allein ohne Rad in den Dünen stehen lässt.

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess ist ein atmosphärisch starker Familienfilm nach dem gleichnamigen Roman von Anna Woltz. Erneut ein Beispiel dafür, wie gut es den Niederländern immer wieder gelingt, große Themen wie Verlust und Identität auf gleichzeitig philosophische wie auch humorvolle Weise zu behandeln. Nicht von ungefähr hat Intendantin Andrea Gronemeyer mit der Bühnenadaption eines anderen Romans von Anna Woltz, "Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte" vor drei Jahren die Schauburg in München wieder eröffnet. Auch der Film des niederländischen Regisseurs und Emmy-Gewinners Steven Wouterlood wartet mit originellen Charakteren auf, allen voran die beiden interessant gezeichneten und überzeugend verkörperten Protagonisten. Ähnlich wie Sam im Laufe des Films zum Sammler besonderer Erinnerungen wird, sammelt man auch als Zuschauer diese Sommergeschichte gerne in sein Schatzkästlein besonderer Filme.

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, Regie: Steven Wouterlood