Ach Comics , das ist doch nur etwas für Kinder. Diesen Spruch gab es früher oft zu hören. Zum Glück ist dieses Vorurteil längst ausgeräumt. Trotzdem: Die Liebe zum Comic, die entsteht doch oft in jungen Jahren. Insofern ist es konsequent, dass im Ruffinihaus am Rindermarkt ein Pop-up-Store mit Kindercomics eröffnet hat, noch bevor es am 19. Juni so richtig losgeht mit dem Münchner Comicfestival in der Alten Kongresshalle. Mitgeholfen hat dabei der Verlag „Edition Helden“ aus Gröbenzell. Und noch bis zum 14. Juni lässt sich dort in ausgesuchten Kindercomics stöbern. Die „erwachsene“ Seite des Mediums wird ebenfalls schon seit einigen Tagen in einer Ausstellung im Motorama aufgezeigt. Und sonst ist zwischen diesen Polen mal wieder alles geboten.

Kampf mit dem Zeichenstift

Horst Haitzinger lässt in einem Cartoon Trump als neuen King Kong auf die Freiheitsstatue steigen. (Foto: Horst Haizinger)

Wir müssen die Demokratie verteidigen! Diesen Aufruf hat man zuletzt oft gehört. Und dass man das nicht nur mit Worten und Waffen, sondern auch mit dem Zeichenstift machen kann, das zeigt seit dem 28. Mai und noch bis zum 22. Juni eine Ausstellung in der Stadtbibliothek im Motorama (Rosenheimer Str. 30). „Demokratie verteidigen“ heißt die Schau, die politische Cartoons, Comics und Graphic Novels von internationalen Künstlern präsentiert. Die Themen und Stile sind breit gestreut. So lässt etwa Horst Haitzinger in einem Cartoon Trump als neuen King Kong auf die Freiheitsstatue steigen, und Barbara Yelin widmet sich in einem Kurzcomic dem Tod im Mittelmeer.

Ein Ort, an dem Menschen schon seit drei Jahren tagtäglich ihr Leben für die Demokratie einsetzen, das ist die Ukraine. Und auch dort kämpfen Künstler mit dem Zeichenstift. Arbeiten von rund 20 dieser Künstler werden bis zum 25. Juli unter dem Titel „Comics aus der Kriegszone“ nebenan im Fat Cat (Rosenheimer Straße 5) gezeigt. Kuratiert wurde die Schau von Moga Mobo. Einem Berliner Indie-Verlag, der 2023 unter dem Titel „Im Osten nichts Neues“ auch schon ein Heft zum Thema herausgegeben hat.

Rund um das Festival

Das spanische Chaoten-Duo „Clever & Smart“ wird im Instituto Cervantes gewürdigt. (Foto: Herederos de Francisco Ibáñez)

Um bei den „Außenposten“ zu bleiben. Im Café Kosmos (Dachauer Straße 7) zeigt das Tschechische Zentrum München vom 18. Juni bis 20. Juli das „leise Amerika“. Etwas, das man hinter dem ganzen Getöse im Weißen Haus gar nicht mehr wahrnimmt. Der tschechische Illustrator und Comic-Künstler Jindřich Janíček hat das aber getan. Seine Faszination für die unendlichen Straßen und den amerikanischen Alltag hat er in bebilderten Reisereportagen eingefangen. Gezeigt werden in „Quiet America“ Beispiele daraus sowie weitere Amerika-Impressionen.

Alles andere als ruhig ist das spanische Chaoten-Duo Clever & Smart, das vom 16. Juni bis 5. September im Instituto Cervantes (Alfons-Goppel-Straße 7) gewürdigt wird. Dafür gibt es in der berühmten Comic-Serie von Francisco Ibáñez viel zu lachen. „Clever & Smart: Mission in München“ heißt die Schau, die Originalzeichnungen präsentiert. Im Istituto Italiano di Cultura (Hermann­-Schmid-­Straße 8) wird vom 19. bis 21. Juni mit einer Ausstellung Paolo Bacilieri gewürdigt, der mit seinen literarisch verspielten Graphic Novels und Krimi-Adaptionen seit 40 Jahren eine feste Größe in Italien ist. Und das Jüdische Museum (St. ­Jakobs­ Platz 16) zeigt bis zum 22. Juni eine Installation, die dem viel gelobten Comic „Das Erbe“ von Rutu Modan gewidmet ist.

Ein Meilenstein des Comics

Dave Gibbons wird persönlich nach München kommen. Für die Ausstellung in der Alten Kongresshalle hat er vorab schon mal einen Bierdeckel gestaltet. (Foto: Comicfestival München)

Superhelden dürfen bei einem Comicfestival nicht fehlen. Aber sie sind fehlbar, wie der britische Autor Alan Moore und der Zeichner Dave Gibbons Mitte der Achtziger in ihrem Meisterwerk „Watchmen“ gezeigt haben. Dem einzigen Comic, der jemals den renommierten Hugo Award für Science-Fiction-Literatur bekommen hat. „Watchmen“ spielt in einem alternativen Amerika, welches den Vietnamkrieg gewonnen hat. Richard Nixon ist dort zum fünften Mal Präsident und der Kalte Krieg in vollem Gange. Eine düstere Welt, in der auch Superhelden anfällig für Laster sind und in der sich ein Kriminalfall zu einer weltweiten Verschwörung ausweitet.

Was Moores und Gibbons’ Superhelden-Geschichte so wirkmächtig macht, dieser Frage geht Michael Kompa vom 19. bis 22. Juni in der von ihm kuratierten Ausstellung in der Alten Kongresshalle nach. Außerdem stellen sich für Kompa dabei aktuelle Fragen. Wie würden die Figuren in „Watchmen“ mit den heutigen Konflikten in der Ukraine oder im Nahen Osten umgehen? Welche Parallelen gibt es zwischen Trump und dem Dauerpräsidenten Nixon? Der Clou: Die Ausstellung bietet nicht nur zahlreiche Originalzeichnungen, sondern Dave Gibbons wird auch nach München kommen. Und damit erstmals zu einer deutschen Comic-Veranstaltung. Außerdem hat er einen Bierdeckel für das Festival gestaltet.

Ehrenpreis für Chris Scheuer

Chris Scheuer wird in diesem Jahr beim Comifestival mit einer Ausstellung in der Kongresshalle und dem Peng!-Ehrenpreis gewürdigt. (Foto: Comicfestival München)

Von Amerika und Großbritannien nach Österreich und zu einem der dortigen großen Comic-Künstler: Chris Scheuer, den das Comicfestival sowohl mit einer Ausstellung in der Kongresshalle als auch mit dem Peng!-Ehrenpreis würdigt. Chris Scheuer wurde 1952 in Graz geboren, landete Anfang der Achtziger beim Comic. Und 1984, zwei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung, wurde er dann beim Erlanger Comic-Salon mit dem allerersten Max-und-Moritz-Preis in der Kategorie „Bester deutschsprachiger Comic-Künstler“ ausgezeichnet. Auch das Festival­-Plakat stammte von ihm.

Scheuers damalige Comics fallen auf durch ihren ganz eigenen Stil: Sehr dynamisch, expressiv wie in „Marie Jade“ oder eher dekorativ wie in „Sir Ballantime“. Oder poppig-cool wie in „Morgana“, so als hätte Scheuer eine New-Wave-Platte bebildert. Das Problem bei einigen seiner Comics waren die meist nicht von ihm stammenden Geschichten. Es fehlten die Erfolge, bald wurde es ruhig um Scheuer. Seit 2019 gab es mit Adaptionen des Schriftstellers Matthias Bauer dann plötzlich ein Comeback. Außerdem sitzt der Zeichner mit „SCH.“ an sei­ner Comic-Autobiografie.

Wiedersehen mit Florian Julino

Mit einer Schau wird der gestorbene Zeichner Florian Julino geehrt. Zu sehen ist unter anderem die herrliche Persiflage auf Tischbeins Goethe-Porträt. (Foto: Comicfestival München)

Bereits beim letzten Comicfestival wurde der vor allem für seine Arbeit an der Comic-Serie „Fix und Foxi“ bekannte Florian Julino mit einer Ausstellung geehrt. Damals ging es um seine Zeichnungen für die erste Comic-Adaption des Pumuckels. Kurz danach ist der Zeichner verstorben, weswegen er nun abermals in der Kongresshalle mit einer Schau gewürdigt wird. Gezeigt werden Arbeiten aus verschiedenen Phasen. Wie etwa eine schöne Persiflage auf Tischbeins Goethe-Porträt und ein knalliges Marilyn-Monroe-Porträt, die seine Vielseitigkeit als Künstler zeigen. Zu der Ausstellung wird auch ein Katalog bei Salleck-Publications erscheinen.

Unser Mann bei Disney

In der Kongresshalle werden unter anderem Originalzeichnungen zu dem Kurzfilm „Mushka“ von Andreas Deja gezeigt. (Foto: Comicfestival München)

Während Florian Julino oft im Schatten seines schillernden Verlegers Rolf Kauka stand, wirkte der in Dinslaken aufgewachsene Andreas Deja lange im noch größeren Schatten von Walt Disney. Der heute 68-Jährige arbeitet seit 1980 für die Disney-Studios und hat an Kinofilmen wie „Arielle, die Meerjungfrau“, „Der König der Löwen“ oder „Lilo & Stitch“ mitgewirkt. Dass er Disney-Zeichner werden will, das war Deja klar, als er mit elf Jahren „Das Dschungelbuch“ gesehen hatte. Und seine Liebe zu Raubkatzen führte 2023 mit „Mushka“ zu einem ersten eigenen Kurzfilm. Darin zieht ein ukrainisches Mädchen ein Löwenbaby groß. In der Kongresshalle sind Originalzeichnungen zu „Mushka“ zu sehen. Aber natürlich auch Zeichnungen, die Deja für Disney geschaffen hat.

Weitere Gäste und Peng!-Preise

„Der verkehrte Himmel“ von Mikael Ross ist eine moderne Coming-of-Age-Geschichte, die von der Kritik gefeiert wurde. (Foto: Mikael Ross / Avant-Verlag)

Manche lieben Raubkatzen, andere David Bowie. So wie Reinhard Kleist, der mit „Starman“ und „Low“ die ersten beiden Teile einer Comic-Trilogie über den Musiker vorgelegt hat und diese nun in einer Ausstellung präsentiert. Auch im Comic „Goldjunge“ des in München geborenen Zeichners Mikael Ross geht es mit dem jungen Beethoven um einen begnadeten Musiker. Ross’ von der Kritik gefeiertes neues Werk „Der verkehrte Him­mel“ ist dagegen eine sehr moderne Coming-of-Age-Geschichte. Beide Bücher werden zusammen mit dem Vorgänger „Der Umfall“ von 2018 ebenfalls mit einer Ausstellung vorgestellt. Außerdem wird Ross beim Festival zu Gast sein. Genauso wie Hannah Brinkmann, Uli Oesterle, Birgit Weyhe, Guy Delisle, Paco Roca und viele, viele andere.

Was es auch wieder gibt, das ist das parallel laufende Animation Festival Munich am 21. und 22. Juni im Werkstattkino (Fraunhofer Str. 9). Und natürlich werden am 21. Juni in der Kongresshalle wieder die Peng!-Preise verliehen. Den Ehrenpreis bekommt, wie schon erwähnt, Chris Scheuer. Den Preis für die „Beste Sekundärliteratur“ Alexander Braun für „Black Comics“. Und zu den für ihre Comics nominierten Künstlern gehören unter anderem Hannah Brinkmann, Ralf König, Bea Davies, Alfred, Luz und Liv Stromquist. Die Nominierungen für den besten Kindercomic werden, damit wären wir wieder am Anfang, von jungen Lesern im Pop-up-Store im Ruffinihaus und in der Kongresshalle ermittelt.

Comicfestival München 2025, 19. bis 22. Juni, Alte Kongresshalle (Am Bavariapark 14) und weitere Orte, alle Infos unter comicfestival-muenchen.de