Der Max-und-Moritz-Preis des Internationalen Comic-Salons Erlangen ist die wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum. Vergeben wird er alle zwei Jahre durch eine unabhängige Fachjury, zu der in diesem Jahr etwa der Journalist Andreas C. Knigge und die Zeichnerin Isabel Kreitz gehören. Zu den Kategorien zählen: Bester deutscher und internationaler Comic und der Sonderpreis für das Lebenswerk. Auch ein Publikumspreis wird vergeben. Die erste Runde dafür läuft noch bis 6. März. Bis dahin hat man die Möglichkeit, bis zu drei Comics, Mangas, Graphic Novels oder Web-Comics vorzuschlagen, die seit April 2020 auf Deutsch veröffentlicht wurden. Die Teilnahme ist über die Facebook-Seite und den Twitter-Account des Comic-Salons, via www.comicforum.de oder per Mail an maxmoritz@comic-salon.de möglich. Vom 14. bis zum 27. März stehen in der zweiten Runde auf www.comic-salon.de die 20 Vorschläge mit den meisten Nennungen zur Auswahl. In der dritten Runde kann man dann von 2. Mai bis 16. Juni aus den drei Favoriten seinen Lieblingstitel wählen. Die Bekanntgabe des Siegertitels erfolgt am 17. Juni bei der Preisverleihung.