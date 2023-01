Einen Menschen zu "verdingen", das sagt einem das Gefühl, kann eigentlich nichts Gutes sein. Und tatsächlich ist die "Verdingung" ein Skandal in der Schweizer Geschichte. Betroffen waren davon vor allem Kinder aus ärmsten Verhältnissen, die als de facto rechtlose Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft schuften mussten. Eines dieser Kinder war der Vater von Lika Nüssli, die in ihrem 2022 als bester Schweizer Comic ausgezeichneten Buch "Starkes Ding" von dessen Zeit als Verdingbub in den 1940ern erzählt. Sie macht das mit einem sehr originellen, bewusst naiven Stil, der von der Schweizer Senntumsmalerei inspiriert ist. In der Comic Bar in der Stadtbibliothek im HP8 spricht Nüssli, die auch einen Comic über die Demenzerkrankung ihrer Mutter ("Vergiss dich nicht") gemacht hat , mit Barbara Yelin über "Starkes Ding".

Comic Bar mit Lika Nüssli und Barbara Yelin, Do., 26. Jan., 19 Uhr, Stadtbibliothek im HP8, Hans-Preißinger-Str. 8, Eintritt frei