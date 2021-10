Ein Spalt, der kann in einer Wand, aber auch zwischen zwei Menschen entstehen. In Anke Feuchtenbergers Comic-Essay "Der Spalt" tritt dieser etwa in Form einer Dielenspalte auf, in der ein Schornsteinfeger steckt. Oder in der Gestalt von Häuserspalten, in denen Schlangen oder Fledermäuse hausen. Darüber hinaus wird in der faszinierenden Bilderzählung, über die die Hamburger Künstlerin und langjährige Professorin für Gestaltung am 19. Oktober mit Babara Yelin in der Comic Bar in der Monacensia spricht, der Spalt zur Metapher für Vorgänge und Zustände.

In seiner Gesamtkomposition ist "Der Spalt", der im Juni bei der Stiftung Villa Stuck in limitierter Auflage herauskam und inzwischen vergriffen ist, als eine Art "Lebensbrief" an die Enkelin gestaltet. Und als Meditation über die Corona-Zeit. Entsprechend beunruhigend ist in weiten Teilen auch die durch dunkle Kohlenstriche erzeugte Grundstimmung, die aber immer wieder durch helle und heitere Momente durchbrochen wird.

Comic Bar mit Anke Feuchtenberger, Di., 19. Okt., 19 Uhr, Monacensia im Hildebrandthaus, Maria-Theresia-Str. 23, kostenlose Tickets über www.muenchenticket.de