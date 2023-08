Von Stefanie Witterauf

Nach sieben Minuten ist klar, wer "Lady Amarena" wird. So lange haben elf Kandidatinnen Zeit, ihre unter Zeitdruck kreierten Drinks zu schütteln oder zu rühren, sie mit Blumen oder Schaum zu dekorieren. Der Contest, eigens für Barfrauen, findet am Montag von morgens bis spätnachmittags in der Barschule München in Unterföhring statt. Es geht um Cocktails, aber eigentlich geht es um mehr.