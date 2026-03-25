„Okay, wir machen aus dem Laden einen Club“, sagt der Erfurter Sänger Clueso in der Münchner Olympiahalle. Dann fordert er sein Publikum mit seiner 2020er-Hitsingle auch dem Titel nach zum „Tanzen“ auf. Die markante Flöteneinlage wird live auf einem Saxofon geboten, dessen Spiel noch deutlicher als in der Studioversion an den zehn Jahre älteren Hit „Alors on danse“ des belgischen Rappers Stromae erinnert. Jubelnd folgt das Publikum der Tanzeinladung.
Konzert in MünchenParty mit Konfettikanone – so war Clueso in der Olympiahalle
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Das Publikum tanzt euphorisch: Der Erfurter Popsänger Clueso begeistert von Anfang an in der Münchner Olympiahalle.
Kritik von Dirk Wagner
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