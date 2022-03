Von Michael Zirnstein

Haben Sie gerade Lust zu feiern? Also mit Wodka-Bull, Schwitzen und Armen in der Luft auf der Tanzfläche? Die Frage drängte sich mir auf, als ich die Betreiber einiger Münchner Clubs fragte, was sie zum großen "Re-Opening Weekend" planen. Die meisten ordern Getränke, trommeln Türsteher, Techniker und Bar-Personal zusammen und buchen DJs, um nach zwei Jahren Pause (mit kurzem Luftschnappen im vergangenen Herbst) endlich wieder ihrem Herzblut-Beruf nachgehen zu können. Dabei wussten sie noch nicht einmal, ob die bayerische Staatsregierung ihnen wirklich erlauben würde, am ersten März-Wochenende aufzusperren. Einige Disco-Chefs schickten Fotos aus der spaßreichen alten Zeit.

Angesichts durchtrainierter oberkörperfreier Barkeeper im Sweet-Club oder Teenagern, die dort ein lebensgroßes Plastik-Einhorn kuschelten, war mir schnell klar: Aus dem Alter bin ich raus. Das heißt aber nicht, dass ich den jungen Leuten den Spaß missgönne. Nicht nur, dass sie in der Pandemie lange ihre Freunde nicht treffen konnten, sie hatten auch kaum Gelegenheit, neue kennenzulernen. Oder sie trafen sich auf der Straße und wurden gleich als lärmendes, müllendes Problem erkannt. Lösungsvorschläge von den Autoritäten? Fehlanzeige.

Oft fragte ich mich, ob etwa die Mitglieder von Söders "Team Vorsicht" keine Kinder im feierfähigen Alter haben. Jedenfalls dachte die Staatsregierung immer zu allerletzt an deren Entfaltungsräume, die Clubs. Natürlich, dort hätte sich auch das Virus entfalten können. Und ja, jetzt haben wir schon wieder wichtigere Sorgen. Söder musste US-Soldaten mit Weißwürsten und warmen Worten empfangen. Ob er auch 200 DJs mit Gin-Tonic begrüßen würde, schrieb mir darauf hin David Süß, Mitgründer des Techno-Clubs Harry Klein und jetziger Grünen-Stadtrat. Einige Clubs denken übrigens durchaus nicht nur ans Feiern: Die Rote Sonne spendet zum Beispiel ihre Einnahmen an eine Organisation, die ukrainischen Flüchtlingen hilft; und Florian Schönhofer vom Cafe Kosmos produziert "Solidaritäts-Woka", auch zugunsten der Ukraine. Das Okay für Partys ohne Abstände und Masken kam dann an diesem Mittwoch aber doch , wie lange erhofft. Und so kann in der Roten Sonne am Samstag zum Beispiel U.R. Trax auflegen. Das ist eine 17-jährige Künstlerin aus Paris, die schon mit elf das Konservatorium besuchte, ihre Leidenschaft für Techno entdeckte und längst mit klugen, hypnotischen Stücken wie "Moral Krisis" Furore in der europäischen Elektro-Szene macht. Das ist die kommende Hoch-Kultur, ich überlege sehr, dort mitzufeiern.

DER TAG IN MÜNCHEN

45 000 Menschen demonstrieren gegen den Krieg Auf dem Königsplatz appelliert Oberbürgermeister Reiter an den russischen Präsidenten: "Stoppen Sie diesen verrückten Krieg sofort!" Auch Ministerpräsident Söder findet deutliche Worte. Eindrücke von der Großdemo in München, laufend aktualisiert.

Ein Immobilien-Deal, der politisch heikel wäre Die BayernLB plant den Verkauf ihrer Zentrale in München - und könnte damit mehr als eine Milliarde Euro einnehmen. Aber ist es richtig, dieses historisch belastete Grundstück einem privaten Investor zu übergeben?

"Wir können nicht akzeptieren, dass diese Worte so missbraucht werden" Internationale Komitees der ehemaligen Konzentrationslager verurteilen Wladimir Putins Krieg sowie den Vorwand, die Ukraine "entnazifizieren" zu wollen.

Corona-Pandemie: Novavax-Impfstoff in München verfügbar Die Gesundheitsreferentin erhofft sich damit neuen Schwung für die stagnierende Impfkampagne. Termine gibt es im Impfzentrum Riem und an den Außenstellen.

