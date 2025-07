Es sind wahrlich harte Zeiten für Freunde sommerlicher Draußenveranstaltungen. Verheißt der Blick auf den Wetterbericht doch weiterhin Aussichten, die Rudi Carrells alten Hit „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ womöglich bald wieder in die Charts hieven könnten. Einen Ausweg aus der Misere bietet nun etwa die Serie „Garten Eden“ im Restaurant Fräulein Wagner an der Theresienwiese.

Jeden Donnerstag präsentiert dort den ganzen Sommer über ein DJ-Team um die beiden Vinylaficionados Tom Wienland und Lars Krone mittels vierstündiger Sets seine Definition von Sommermusik in Form rarer Plattenschätze. Sie reicht etwa von dubbigem Downbeat über sonnig-balearische Electronica bis hin zu Perlen aus der Funk- und Soul-Ära der frühen Siebziger oder brasilianischen Boogie. Die nächste Ausgabe steht am 31. Juli um 17 Uhr an – und kann dank Markisen auch bei Sauwetter draußen stattfinden, solange nicht gerade wieder die nächste Sintflut über uns hereinbricht.

Großer Beliebtheit erfreut sich derzeit indes das DJ-Format „back to back“, kurz „b2b“, oder auch ganz einfach: „Rücken an Rücken“. Das mag bei den DJs, die dabei zusammen hinter den Decks stehen, zwar nicht so ganz zutreffen, denn die agieren ja meist eher nebeneinander. Wichtiger ist jedoch ohnehin die Idee der musikalischen Kommunikation zwischen den Beteiligten, wie sich etwa auch bei der nächsten Ausgabe der queeren Technoreihe „Holey“ am 2. August in der Roten Sonne zeigen wird. Treten dort doch mit den groovebegabten argentinischen DJs bw und Manu Abeca sowie der schwedischen Nineties-Techno-Expertin Menal Batti im Verbund mit dem Franzosen Ræza zwei DJ-Formationen an, die nicht zuletzt gemessen an ihren eigenen Produktionen für eine zwingende Verbindung von Härte und Atmosphäre stehen.

Der Mexikaner Sainte Vie hat ein Herz für das düstere Erbe der Wave-Ära. (Foto: Stuart Tracte)

Speziell an letzterer mangelt es auch den Tracks des Produzenten und Live-Elektronikers Pablo Piña Hernandez alias Sainte Vie keinesfalls. Verschmolz der Mexikaner in der Frühphase seiner Karriere seine Electronica bevorzugt mit den Klängen lateinamerikanischer Folklore, so bandelt er seit einiger Zeit auch gerne mal mit dem düsteren Erbe der Wave-Ära der Achtziger an. Gerade live ergibt das einen Sound von der Tiefe des Mariannengrabens, den man etwa bei einem auf Youtube dokumentierten Auftritt beim Burning Man Festival erleben kann – oder besser gleich bei seinem Live-Set am 8. August im Bahnwärter Thiel.

Den Vogel in Sachen Party schießt tags darauf am 9. August der Blitz Club ab, wenn dort zum vierten Unchained Festival gebeten wird. Über ganze 36 Stunden hinweg werden dort 32 DJs und Live-Acts sowohl die beiden Floors des Clubs als auch jenen des Bistros sowie den Posthof hinter dem Blitz bespielen. Neben sämtlichen Residents des Clubs darf man sich dabei auch auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern freuen. So etwa auf den stilistisch umtriebigen Münchner Drummer Simon Popp; das bezirzend düstere Experimentalpop-Trio Spoil um die transmedial agierende Künstlerin und Sängerin Rosa Anschütz; oder den britischen Synthie-Zauberer James Holden, der zusammen mit dem polnischen Klarinettisten Waclaw Zimpel das famose Kollaborationsalbum „The Universe Will Take Care Of You“ vorstellt, dessen fein verfrickelte Psychedelik für ein gerüttelt Maß an Transzendenz sorgen dürfte.