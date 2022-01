Allmählich verblassen die Erinnerungen an wilde Partys, durchtanzte Nächte und mitunter auch verkaterte Morgen danach. Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Clubs in München die meiste Zeit geschlossen - und keiner weiß, wann wir endlich wieder all das erleben dürfen. Einen vielleicht kleinen Trost bietet die Außer-Haus-Aktion der immer noch wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossenen Sammlung Goetz. Im "Unter Deck", einem seit 2013 bestehenden und derzeit ebenfalls geschlossenen Münchner Club, dessen mit Graffiti bedeckte Wände, durchgesessene Kunstledersofas und zerkratzte Bartresen Spuren von langen Clubnächten tragen und Erinnerungen an bessere Zeiten wecken, zeigt sie eine Auswahl von Videos und Installationen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit der Clubkultur von den Achtzigern bis in die Nullerjahre beschäftigen. Dabei geht es nicht nur um den Wandel von Musikrichtungen, Tanzstilen und Moden, sondern auch um Fragen zur Sexualität, Gender und Identität. Zu sehen sind Arbeiten von Tracey Emin, Nina Könnemann, Mark Leckey, Seth Price und Wolfgang Tillmans.

Pleasure Beach, Sammlung Goetz im Unter Deck, Oberanger 26, Eröffnung: Fr., 4. Feb., 19-21 Uhr, danach bis 6. März, Do.-Sa. 17-21 Uhr, So. 14-18 Uhr