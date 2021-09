Lea Ralfs inszeniert "Clockwork Orange" am Münchner Zentraltheater.

Von Egbert Tholl, München

Am Anfang wird man gewarnt, vor möglichen traumatisierenden Wirkungen der Aufführung. Ganz so schlimm kommt es dann zwar nicht, aber Momente einer richtig profunden Horroshow gibt es hier schon. Lea Ralfs bringt Anthony Burgess' Roman "Clockwork Orange" auf die kleine Bühne des Zentraltheaters. Und kaum begonnen, birst die Aufführung vor Energie.

Explizit geht es um den Roman von 1962, die Bilder von Stanley Kubricks Verfilmung von 1971 spielen keine Rolle, auch in den Kostümen nicht. Es gibt es kein "Singin' in the Rain" zur Untermalung der Gewalt, aber es gibt, chorisch angedeutet, das Lied der Toten Hosen zum Thema. Und überhaupt Musik, Beethoven natürlich, die Neunte, die Fünfte, aber auch Bach, "Goldbergvariationen", von Oliver Mirwaldt alles sehr schön auf der E-Gitarre gespielt.

Thimo Meitner ist der Haupt-Icherzähler, er ist meist Alex, der mit seinen "Droogs", ähnlich haltlosen Jugendlichen wie er, nachts die Stadt durchstreift, einen Kiosk überfällt, einen Obdachlosen quält, einen Schriftsteller misshandelt, dessen Frau vergewaltigt, bis die stirbt, eine alte Frau erschlägt. Die Explosionen der Gewalt aus dem Nichts spielt Meitner tief beeindruckend, Lina Witte steht ihm an Körperlichkeit wenig nach, Franz-Xaver Zeller und Philipp Weigand erzählen plastisch mit und der Bürgerchor Integra liefert ein lebendes Bühnenbild. Das alles ist über weite Strecken stupend, auch den Zugriff der totalitären Staatsmacht kriegt Ralfs gut erzählt. Die Brutalität fällt auf ihren Urheber zurück.