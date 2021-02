Nach fast drei Jahrzehnten will Anne Weiß ihr Jugendhilfeprojekt gerne in neue Hände geben. Dabei aber gibt es Probleme, die die 81-Jährige enorm belasten

Von Thomas Anlauf

Sie müsste dort nicht mehr sitzen, sie sollte eigentlich auch gar nicht mehr in ihrem kleinen Büro in Neuhausen sein. Ihr Blick fällt nach draußen auf einen Platz, da stehen ein paar junge Männer zusammen und unterhalten sich. Anne Weiß kennt sie alle, sie hat viele von ihnen aufwachsen sehen. Sie hatte sich ihrer Betreuung verschrieben. Doch jetzt ist Anne Weiß 81 Jahre alt. Und der Verein Clean Projekt Neuhausen (CPN), in dem sie seit fast drei Jahrzehnten im Vorstand ist und der sozusagen ihr Kind ist, hat sich zum Jahreswechsel aufgelöst. Trotzdem sitzt sie auch mehr als einen Monat später noch an ihrem Schreibtisch. "Das Aufhören kostet schon auch Kraft", sagt sie. Aber da ist noch etwas anderes: Sie muss ja die Schlussabrechnung machen, eine Übergabe an Condrobs e.V., der den Verein für junge Menschen übernommen hat. Doch es fehlt ihr Geld, mehr als 20 000 Euro.

Die Summe hat der Verein in den vergangenen Jahren vom Sozialreferat als Abschlagszahlung für das kommende Jahr erhalten, doch jetzt bleibt das Geld aus. Das Sozialreferat erklärt, dass die Abschlagszahlung selbstverständlich angewiesen wurde, allerdings an den neuen Träger Condrobs. Doch ohne das Geld kann Anne Weiß die Schlussabrechnung nicht machen, sie muss schließlich noch Kosten wie Steuerberatung und sonstige Dinge, die so angefallen sind, begleichen. Das hat sie auch seit November mehrfach an das Sozialreferat geschrieben, einmal sogar an Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Im Dezember war das. Antworten erhielt sie bis Ende Januar nur von Sachbearbeitern, die ihr regelmäßig mitteilten, dass alle bewilligten Gelder ausgezahlt worden seien. Doch was soll sie nun tun? Anne Weiß befürchtet, sie bleibt nun auf der Summe persönlich sitzen, als 81-Jährige.

Immer wieder hat sie ihre Situation geschildert. So schrieb sie Anfang Januar, dass die finanzielle Situation des Vereins "angespannt" sei, "weil unsere Kreditlinie von 15 000 Euro gestrichen wurde und wir Personalkosten, auch die von Condrobs, nicht mehr bezahlen konnten". Ihr Verein sei zuletzt "mit vielen jungen Menschen konfrontiert" gewesen, "die mittellos waren und deshalb massiv unter Druck standen". Viele von ihnen seien besonders von Corona betroffen, seien in Kurzarbeit oder hätten ihre Jobs verloren.

Anne Weiß half kurzerhand, wo sie konnte. Meist über Spenden, auch des SZ-Adventskalenders, erhielten die Betroffenen und auch ihre Geschwister warme Kleidung, eine Bäckerei um die Ecke gab gegen Gutscheine des Vereins belegte Semmeln oder auch Kuchen an die jungen Leute aus.

"Monatlich zählten wir mehr als 400 Besucherinnen und Besucher, die um einen Gutschein baten", schrieb Anne Weiß ans Sozialreferat. Das alles wäre nicht ihre Aufgabe gewesen, das ist Anne Weiß bewusst. Schließlich hat sie früher selbst viele Jahre im Sozialreferat beim Jugendamt gearbeitet. Aber es kam eben so viel zusammen in der Corona-Pandemie: Die jungen Leute, die seit Jahren bei dem Verein in der Andréestraße vorbeigekommen sind, hatten zwar Ausbildungsplätze oder Jobs gefunden, doch die waren plötzlich wieder futsch.

Früher gab es reichlich Lebensmittel von der Münchner Tafel, doch auch das brach während Corona weitgehend weg, erzählt Anne Weiß. Dabei habe es in den vergangenen drei Jahrzehnten für finanzielle Unterstützungsleistungen, Mittagstisch und Lernhilfe keine Mittel gegeben; all das hätte nur auf eigene Initiative hin finanziert werden können. In den vergangenen Jahren hatte sich zudem auch die Situation der jungen Leute verändert - ins Positive.

Drogenabhängige Problemjugendliche, wie in den Anfangsjahren des Projekts, gibt es nun eigentlich nicht mehr beim CPN. Die Folge: Der Bezirk Oberbayern und das Münchner Gesundheitsreferat stellten ihre Zahlungen an den Verein ein, da die ursprüngliche Zielgruppe nicht mehr da war. Über die erfolgreiche Arbeit des Vereins sei dabei nicht gesprochen worden. "Dabei kann man darüber doch froh sein", sagt Anne Weiß.

Diesen Erfolg kann sie sich auch hoch anrechnen lassen. Über die Jahrzehnte hat Anne Weiß viele junge Menschen betreut. "Sie ist die gute Seele hier", sagt ein junger Mann, der mit Anne Weiß quasi aufgewachsen ist und mittlerweile bei BMW eine Ausbildung macht, aber seit Monaten in Kurzarbeit ist. "Wir sind begeistert von der Leistung von Frau Weiß", sagt Frederik Kronthaler. Der Münchner Condrobs-Geschäftsführer betont, dass sein Team, das nun das CPN übernimmt, die Arbeit und das Erreichte weiterführen will. Man werde sich die Situation ganz genau ansehen und schauen: "Was brauchen die Jugendlichen in Neuhausen?" In den vergangenen Jahren seien vor allem junge Wohnungslose und ehemalige Geflüchtete an die Andréestraße gekommen. Kronthalers Team wolle versuchen, den Treffpunkt offen zu halten für alle jungen Leute aus der Gegend, ob für Jugendliche mit Drogenproblemen oder auch Menschen in der Ausbildung oder mit Wohnungsproblemen. Doch dazu muss das Team, das bereits mit zwei Vollzeitkräften im CPN ist, auch richtig loslegen können.

Dazu fehlt allerdings noch eine Übergabe an Condrobs. Das Sozialreferat hat Anne Weiß mitgeteilt, dass sie die restlichen Verwendungsnachweise nun schnellstmöglich einreichen solle. Alle bewilligten Zuschüsse für das vergangene Jahr seien zwar ausbezahlt worden. Sollte der Verein aber mehr Geld ausgegeben haben als ihm überwiesen wurde, muss wohl der Stadtrat beschließen, den ausstehenden Betrag zu bewilligen. Dann könnte Anne Weiß ihr großes Lebenskapitel abschließen.