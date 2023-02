Welche Bücher muss ein Kind lesen, um später erfolgreicher Kabarettist zu werden? Der Grimme-Preisträger Claus von Wagner muss es wissen. Schließlich tritt er seit 25 Jahren kabarettistisch auf, gastiert regelmäßig in der "Heute-Show" und moderiert zusammen mit Max Uthoff die ZDF-Satiresendung "Die Anstalt". Gründe genug für die Internationale Jugendbibliothek, um den Autor am Dienstag, 28. Februar, zum Neustart ihrer Veranstaltungsreihe "Bücher der Kindheit" nach Schloss Blutenburg einzuladen und zu seinen einstigen literarischen Vorlieben zu befragen. Im Gespräch mit BR-Moderator Niels Beintker teilt von Wagner Erinnerungen an seine Kindheit und verrät, welche Bücher ihn in jungen Jahren besonders geprägt, unterhalten und begeistert haben. Der Eintritt ist frei, die Jugendbibliothek bittet jedoch um vorherige Anmeldung.

"Bücher der Kindheit" mit Claus von Wagner , Di., 28. Feb., 19 Uhr, Internationale Jugendbibliothek, Schloss Blutenburg, ijb.de, anmeldung@ijb.de oder Telefon 089/ 891211-0