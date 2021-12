Von Sabine Reithmaier, Ingolstadt

Für Claus Peymann ist es eine Premiere. Für das Ensemble des Ingolstädter Theaters aber auch: Der berühmte Regisseur, langjähriger Intendant des Berliner Ensembles (1999-2017) und Direktor des Burgtheaters in Wien (1986-1999), inszeniert zum ersten Mal in Ingolstadt. In dieser Woche hat er mit den Proben für Eugène Ionescos "Nashörner" begonnen. Die Premiere ist für den 25. Februar geplant.

Der Ingolstädter Intendant Knut Weber kennt Peymann schon lange Zeit, hat vor allem mit einem seiner engsten Mitarbeiter, dem österreichischen Dramaturgen Hermann Beil, in Tübingen und Karlsruhe öfter zusammengearbeitet. "Ich habe Claus Peymann nach dem Ende seiner Zeit in Berlin gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, einmal in Ingolstadt zu inszenieren", sagt Weber. Schließlich könne man auch hier hervorragend Theater machen. Peymann konnte sich das tatsächlich vorstellen. Was Weber in der Folgezeit aber verblüffte, waren die häufigen Besuche des inzwischen 84-Jährigen in Ingolstadt. "Er hat sich einige Produktionen angesehen und wollte das Ensemble kennenlernen."

Das liegt alles schon geraume Zeit zurück. Denn eigentlich war geplant gewesen, die Spielzeit 2019/20 mit Peymanns Inszenierung von Marieluise Fleißers "Fegefeuer in Ingolstadt" zu eröffnen. Doch dann erkrankte Peymann schwer, lag mehrere Monate auf der Intensivstation. Wieder genesen entschied er sich für Ionescos "Nashörner". Doch diese Planung mit einer Premiere 2020 durchkreuzte die Pandemie.

Doch nun ist der Intendant ganz hoffnungsfroh, dass dieses Mal alles klappt. Jedenfalls ist Peymann gemeinsam mit Lebensgefährtin und Dramaturgin Jutta Ferbers in Ingolstadt angekommen. Für ihn sind "Die Nashörner" der dritte Ionesco in kurzer Zeit. Erst inszenierte er "Die Stühle" am Burgtheater, dann feierte vor wenigen Wochen "Der König stirbt" am Theater in der Josefstadt Premiere. "Die Nashörner" wären also der Abschluss von Peymanns ganz persönlicher Ionesco-Trilogie.