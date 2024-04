Die Kabarettistin Claudia Pichler freut sich in der Woche vom 8. bis zum 14. April auf ihren Kabarettabend in München, Reden über Fußball, Helfen für die Tafel - und den Schauspieler Hansi Kraus.

Claudia Pichler steht für modernes bayerisches Kabarett, für charmanten Dialekt und absurden Witz. In ihrem dritten Solo-Programm widmet sie sich ihrer liebsten Tageszeit: dem Feierabend. Politische Gier, neidvolle Nachbarn, die großen Fragen der Liebe in Zeiten von Online-Dating bis zu den kleinen Sorgen der Salmonelle in einer durchdesinfizierten Welt - aufgelockert durch launige Lieder und Instrumentaleinlagen stellt sich die Münchnerin selbstironisch den Themen der Zeit: am Samstag, 13. April, auch im Lustspielhaus.