Claudia Eckert ist Leiterin des Lehrstuhls "Sicherheit in der Informatik" an der Fakultät für Informatik der TU München. Sie leitet zudem das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit in Garching.

Claudia Eckert wird an der TU München ein Innovationsnetzwerk zum Thema Cybersicherheit aufbauen - gesponsert von Google. Ein Gespräch über Freiheit in der Forschung, autonomes Fahren und die Gefahr von digitalen Angriffen.

Interview von Sabine Buchwald, München

Cybersecurity beschäftigt Claudia Eckert schon seit vielen Jahren. Die Informatikerin ist seit Anfang 2008 an der TU München und hat dort den Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik inne. Die 63-Jährige leitet zudem das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (Aisec) in Garching. Nun soll sie an der TUM ein Innovationsnetzwerk für Cybersicherheit aufbauen.