Interview von Michael Zirnstein

"Vor einer Welle sind wir alle gleich", hat der hawaiianische Surf-Profi Jamie O'Brien einmal gesagt. Ausgerechnet ein Münchner Ingenieur stellt diese Grundeinsicht der Wellenreiter auf den Kopf: Rainer Klimaschewski baut immer gleiche Wellen, auf denen die unterschiedlichsten Menschen surfen. Die Inspiration lieferte natürlich die Münchner Eisbach-Welle. Mehr als ein Dutzend künstlicher "City Waves" in aller Welt hat die Firma Action Team des ehemaligen Trickski-Olympiasiegers bereits installiert. Die größte ihrer Art ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit gerade auf Hawaii eröffnet worden: eine 30-Meter-Walze in einem riesigen Surfpool direkt am Eva-Beach bei Honolulu in der Freizeitanlage eines japanischen Investors.