Interview von Michael Zirnstein

"Vor einer Welle sind wir alle gleich", hat der hawaiianische Surf-Profi Jamie O'Brien einmal gesagt. Ausgerechnet ein Münchner Ingenieur stellt diese Grundeinsicht der Wellenreiter auf den Kopf: Rainer Klimaschewski baut immer gleiche Wellen, auf denen die unterschiedlichsten Menschen surfen. Die Inspiration lieferte natürlich die Münchner Eisbach-Welle. Mehr als ein Dutzend künstlicher "City Waves" in aller Welt hat die Firma Action Team des ehemaligen Trickski-Olympiasiegers bereits installiert. Die größte ihrer Art ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit gerade auf Hawaii eröffnet worden: eine 30-Meter-Walze in einem riesigen Surfpool direkt am Eva-Beach bei Honolulu in der Freizeitanlage eines japanischen Investors. Münchner Surf-Fans müssen sich aber gar nicht in den Flieger setzen, eine (kleinere) City Wave wird es noch in diesem Jahr von 1. Mai bis 3. Oktober auch wieder in Regensburg geben. So ist es gedacht: Wenn die Surfer nicht zu den Wellen kommen, kommen die Wellen zu ihnen.