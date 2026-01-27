Die Elefantenkuh Bara des Circus Krone ist tot. Sie sei in einer spanischen Tierresidenz unerwartet gestorben, teilte Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone mit. „Bara war für mich ein Teil meines Lebens“, sagte sie weiter. „Sie hat mich über Jahrzehnte begleitet. Ihr Verlust hinterlässt eine große Lücke.“

2019 hatte der Circus Krone mehrere Elefanten in ihren Altersruhesitz in der spanischen Provinz Sevilla gebracht, auch Bara lebte dort zuletzt. Die enge Bindung zwischen der Zirkuschefin und den Tieren sei aber nie abgerissen: „Jana besuchte Bara und die anderen Elefanten regelmäßig, um sich persönlich von ihrem Wohlergehen zu überzeugen“, hieß es in einer Mitteilung.

Bara, die mehr als 50 Jahre alt wurde, habe nicht nur die Geschichte des Circus Krone geprägt, sondern auch die Menschen, die mit ihr arbeiten und leben durften. „Ihr sanftes Wesen, ihre Würde und ihre stille Präsenz machten sie zu etwas Besonderem – zu einem Tier, das man nicht vergaß, sondern im Herzen behielt.“ Zum Abschied bleibe tiefe Dankbarkeit, teilte der Zirkus mit.