Zum Hauptinhalt springen

Tod mit mehr als 50 JahrenCircus Krone trauert um Elefantenkuh Bara

Jana-Mandana Lacey-Krone, Direktorin des Circus Krone, streichelt im Elefantenhaus auf dem Gelände des Circus Krone die indische Elefantenkuh Bara (Archivbild).
Jana-Mandana Lacey-Krone, Direktorin des Circus Krone, streichelt im Elefantenhaus auf dem Gelände des Circus Krone die indische Elefantenkuh Bara (Archivbild). (Foto: Matthias Balk/dpa)

Das Tier ist in einer spanischen Tierresidenz gestorben. „Bara war für mich ein Teil meines Lebens“, sagt Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone.

Die Elefantenkuh Bara des Circus Krone ist tot. Sie sei in einer spanischen Tierresidenz unerwartet gestorben, teilte Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone mit. „Bara war für mich ein Teil meines Lebens“, sagte sie weiter. „Sie hat mich über Jahrzehnte begleitet. Ihr Verlust hinterlässt eine große Lücke.“

2019 hatte der Circus Krone mehrere Elefanten in ihren Altersruhesitz in der spanischen Provinz Sevilla gebracht, auch Bara lebte dort zuletzt. Die enge Bindung zwischen der Zirkuschefin und den Tieren sei aber nie abgerissen: „Jana besuchte Bara und die anderen Elefanten regelmäßig, um sich persönlich von ihrem Wohlergehen zu überzeugen“, hieß es in einer Mitteilung.

Bara, die mehr als 50 Jahre alt wurde, habe nicht nur die Geschichte des Circus Krone geprägt, sondern auch die Menschen, die mit ihr arbeiten und leben durften. „Ihr sanftes Wesen, ihre Würde und ihre stille Präsenz machten sie zu etwas Besonderem – zu einem Tier, das man nicht vergaß, sondern im Herzen behielt.“ Zum Abschied bleibe tiefe Dankbarkeit, teilte der Zirkus mit.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivOktoberfest
:Verlieren die Münchner Brauereien ihre Wiesnzelte?

Ein Streit um die Zeltvergabe könnte das Oktoberfest grundlegend verändern. Im Stadtrat herrscht „Alarmstimmung“. Was gerade hinter den Kulissen geschieht.

SZ PlusVon Astrid Becker, Anna Hoben und Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite