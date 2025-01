Wenn der Sohn auch Raubtier-Dompteur werden will

Alexis Lacey, 16, Kind des Direktoren-Paars vom Circus Krone, tritt erstmals mit Löwen und Tigern in der Manege auf. Wie es dazu kam – und warum die Eltern erst gar nicht begeistert waren.

Interview von Barbara Hordych

„Er hat es super gemacht. Es ist nicht einfach, ich weiß es!“ Ein Lob von Vater Martin Lacey für seinen 16-jährigen Sohn Alexis, laut ausgesprochen, während die beiden den Applaus der begeisterten Zuschauer im voll besetzten Circus Krone am vergangenen Wochenende entgegennehmen. Nach der Vorstellung trifft man die beiden zum Gespräch in ihrem Stammhaus in München.