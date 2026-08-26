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Open-Air-VeranstaltungKino vor der Haustür

Lesezeit: 5 Min.

Filmstill aus dem Kurzfilm „Engine of Love“ von Mira-Belle Rose Bryld, gedreht unter anderem im U-Bahnhof unter dem Münchner Marienplatz.
Filmstill aus dem Kurzfilm „Engine of Love“ von Mira-Belle Rose Bryld, gedreht unter anderem im U-Bahnhof unter dem Münchner Marienplatz. Foto: Aleksandra Dyja/oh

Tanja Krainhöfer und Patrik Thomas sind mit ihrem mobilen Kino zehn Tage lang in verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Ihr Ziel: mit Filmen aus München Nachbarn zusammenbringen.

Von Sabine Buchwald

SZ bei Google bevorzugen

Tippt man in die Google-Suchleiste „Volxkino“ und „Wien“, kommt man auf eine gut gepflegte Webseite, wie sie sich Tanja Krainhöfer vielleicht für die Zukunft vorstellen könnte. Übersichtlich wird unter volxkino.at ein sommerliches Filmprogramm mit vielen Terminen vorgestellt, weit in den September hinein. Das Volxkino und seine Vorläufer sind die älteste Open-Air-Kino-Initiative in der österreichischen Hauptstadt, gestartet im Juni 1990. Das mobile Freiluft-Kino-Projekt, das Tanja Krainhöfer, 58, mit Patrik Thomas, 40, an diesem Donnerstag in München beginnen, kann es mit so einem Superlativ freilich nicht aufnehmen. Aber das Wiener Volxkino ist ein Vorbild für das Duo. Und wer weiß, was sich aus „Cine Vélo Cité“ und den „Münchner G’schichten“ noch entwickelt.

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