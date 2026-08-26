Tippt man in die Google-Suchleiste „Volxkino“ und „Wien“, kommt man auf eine gut gepflegte Webseite, wie sie sich Tanja Krainhöfer vielleicht für die Zukunft vorstellen könnte. Übersichtlich wird unter volxkino.at ein sommerliches Filmprogramm mit vielen Terminen vorgestellt, weit in den September hinein. Das Volxkino und seine Vorläufer sind die älteste Open-Air-Kino-Initiative in der österreichischen Hauptstadt, gestartet im Juni 1990. Das mobile Freiluft-Kino-Projekt, das Tanja Krainhöfer, 58, mit Patrik Thomas, 40, an diesem Donnerstag in München beginnen, kann es mit so einem Superlativ freilich nicht aufnehmen. Aber das Wiener Volxkino ist ein Vorbild für das Duo. Und wer weiß, was sich aus „Cine Vélo Cité“ und den „Münchner G’schichten“ noch entwickelt.