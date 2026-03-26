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Das Musical „Cinderella“ im Deutschen TheaterMärchenträume mit Konfetti

Lesezeit: 2 Min.

Und sie bekommt ihn doch: Cinderella sucht ihr Glück.
Und sie bekommt ihn doch: Cinderella sucht ihr Glück. Michael Böhmländer

Auf der Suche nach der großen Liebe: Im Deutschen Theater ist das Musical „Cinderella“ zu sehen, eine Produktion des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen.

Kritik von Melanie Fix

Ein Raunen geht durch das Publikum, als Ella, gespielt von Stefanie Gröning, in einem strahlend himmelblauen Kleid auf die Bühne stürmt, dessen voluminöser Rock sich prachtvoll ausdehnt. Das Kleid hat ihr soeben die gute Fee gezaubert. So kann sie bis Mitternacht auf dem Ball im Schloss den Prinzen wiedersehen. Die beiden sind sich schon einmal begegnet. Denn die Inszenierung ergänzt das Aschenputtel-Märchen um eine Vorgeschichte aus Ellas Kindheit.

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