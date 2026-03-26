Ein Raunen geht durch das Publikum, als Ella, gespielt von Stefanie Gröning, in einem strahlend himmelblauen Kleid auf die Bühne stürmt, dessen voluminöser Rock sich prachtvoll ausdehnt. Das Kleid hat ihr soeben die gute Fee gezaubert. So kann sie bis Mitternacht auf dem Ball im Schloss den Prinzen wiedersehen. Die beiden sind sich schon einmal begegnet. Denn die Inszenierung ergänzt das Aschenputtel-Märchen um eine Vorgeschichte aus Ellas Kindheit.