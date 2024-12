„Rucke di guck, rucke di guck! Blut ist im Schuck: Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim …“ Das Grimm’sche Märchen von Aschenputtel kennt wohl jeder, die ihr sehr ähnliche Geschichte von Cinderella (die mit dem gläsernen Schuh!) ebenfalls. Es gibt unzählige Verfilmungen, nicht nur aus dem Hause Disney – jetzt kann man eine weitere Version auf der großen Leinwand erleben: Das im Londoner Opernhaus beheimatete Royal Ballet überträgt am 10. Dezember eine Ballett-Aufführung von „Cinderella“ live in viele Kinos in München und im Umland.