Manfred Lütz schreibt nicht nur Bestseller um Bestseller über psychologische Themen, er tourt auch mit einem verrückten Kabarettprogramm. Im Gespräch verrät er, wie man aus einer Geschlossenen wieder herauskommt.

Der Kollege Eckart von Hirschhausen ist schuld. Er hat Manfred Lütz dazu animiert, es doch selbst mal zu versuchen als beredter Medicus auf der großen Bühne. Der Psychiater, Philosoph, Autor und Rheinländer versuchte es und reüssierte prompt. Seither schreibt er nicht nur Bestseller um Bestseller („Irre! Wir behandeln die Falschen“); Lütz füllt mit den darum herum gesponnen Kabarettprogrammen auch große Hallen. Sein neues Buch trägt nun den Titel „Churchills Augen. Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“, auf der Vorstellungsrunde kommt er am 11. November nach München ins Bergson Kunstkraftwerk. Und für nächstes Jahr ist dort schon der nächste Lütz-Abend avisiert: „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“.