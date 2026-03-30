Zum Hauptinhalt springen

Grammy-Gewinner Christopher Cross auf Deutschland-Tour„Es ist beschämend, gerade US-Amerikaner zu sein“

Lesezeit: 7 Min.

Christopher Cross ist Songwriter der alten Schule, er sagt: „Wenn Sie ein Stück nicht alleine am Klavier oder auf der Gitarre spielen können, ist es kein Song.“
Christopher Cross ist Songwriter der alten Schule, er sagt: „Wenn Sie ein Stück nicht alleine am Klavier oder auf der Gitarre spielen können, ist es kein Song.“ Max Crace

Christopher Cross gewann fünf Grammys und einen Oscar. Dann wurde es still um ihn. Wie erklärt sich der US-Songwriter, dass die junge Generation ihn und das seltsame Genre „Yacht Rock“ auf einmal wieder feiert?

Interview von Michael Zirnstein

Christopher Cross schaffte 1981 etwas, dass sonst nur einer einzigen weiteren Musikerin gelang: Billie Eilish, und das 40 Jahre später. Cross gewann bei der Grammy-Verleihung in einem Jahr alle vier Hauptpreise (und einen fünften in einer Nebenkategorie). Mit seinem Debütalbum und dem Song „Sailing“ (nicht zu verwechseln mit dem Hit von Rod Stewart) war er der wichtigste Popkünstler des Jahres. 1982 erhielt er noch einen Oscar für den Film-Song „Arthur’s Theme“.

Zur SZ-Startseite

Auf Abschiedstournee
:Howard Carpendale sagt adieu und kündigt sein Comeback in München an

80 Jahre alt, 250 000 Tickets verkauft und zum ersten Mal auf Platz 1: Howard Carpendale ist happy. Die Abschiedstour soll daher nicht das Ende sein. Beim Heimspiel in der Olympiahalle wird der Entertainer erstmals konkret, was er nun vorhat.

SZ PlusKritik von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite