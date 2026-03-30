Christopher Cross schaffte 1981 etwas, dass sonst nur einer einzigen weiteren Musikerin gelang: Billie Eilish, und das 40 Jahre später. Cross gewann bei der Grammy-Verleihung in einem Jahr alle vier Hauptpreise (und einen fünften in einer Nebenkategorie). Mit seinem Debütalbum und dem Song „Sailing“ (nicht zu verwechseln mit dem Hit von Rod Stewart) war er der wichtigste Popkünstler des Jahres. 1982 erhielt er noch einen Oscar für den Film-Song „Arthur’s Theme“.