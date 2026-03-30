Christopher Cross schaffte 1981 etwas, dass sonst nur einer einzigen weiteren Musikerin gelang: Billie Eilish, und das 40 Jahre später. Cross gewann bei der Grammy-Verleihung in einem Jahr alle vier Hauptpreise (und einen fünften in einer Nebenkategorie). Mit seinem Debütalbum und dem Song „Sailing“ (nicht zu verwechseln mit dem Hit von Rod Stewart) war er der wichtigste Popkünstler des Jahres. 1982 erhielt er noch einen Oscar für den Film-Song „Arthur’s Theme“.
Grammy-Gewinner Christopher Cross auf Deutschland-Tour„Es ist beschämend, gerade US-Amerikaner zu sein“
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Christopher Cross gewann fünf Grammys und einen Oscar. Dann wurde es still um ihn. Wie erklärt sich der US-Songwriter, dass die junge Generation ihn und das seltsame Genre „Yacht Rock“ auf einmal wieder feiert?
Interview von Michael Zirnstein
Auf Abschiedstournee:Howard Carpendale sagt adieu und kündigt sein Comeback in München an
80 Jahre alt, 250 000 Tickets verkauft und zum ersten Mal auf Platz 1: Howard Carpendale ist happy. Die Abschiedstour soll daher nicht das Ende sein. Beim Heimspiel in der Olympiahalle wird der Entertainer erstmals konkret, was er nun vorhat.
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