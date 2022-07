Er ist eine starke Stimme unter den Historikern. Nun erhält der in Großbritannien lebende australische Wissenschaftler und Autor Christopher Clark nach der Aachener Karlsmedaille in diesem Jahr einen weiteren bedeutenden deutschen Preis: Im Rahmen der Bayerischen Buchpreise 2022 wird er mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. "Sir Christopher Clark schreibt als exzellenter Historiker brillant und äußerst fundiert, insbesondere auch über die deutsche Geschichte. Es gelingt ihm in bemerkenswerter Weise, zahlreiche historische Details in Beziehung zu den großen Linien unserer Zeit zu setzen", heißt es in der Begründung von Markus Söder: "Sir Christopher Clark erzählt Geschichte höchst anschaulich und lebhaft, als Leser klebt man geradezu an seinen Büchern." Der Bayerische Buchpreis - samt Roman- und Sachbuchpreisen - wird am 10. November vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei in der Allerheiligen-Hofkirche in München verliehen.