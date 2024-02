Ihr Ziel: Alle Länder der Erde bereisen. 120 haben Christoph Streicher und sein Freund und Kollege Adrian Klie schon gesehen und ihre Erlebnisse in ihrem Podcast "Welttournee" verarbeitetet. Sie berichten hier nicht etwa von ihren Erfahrungen in Luxushotels und Sternerestaurants, sondern vom Reisen mit Handgepäck und kleinem Budget, von Fahrten mit dem Nachtzug, Zelten unter Bäumen und authentischen, zuweilen skurrilen Begegnungen mit Einheimischen. Und sie plaudern darüber, wie dieses ambitionierte Ziel auch mit Vollzeitjob und 30 Tagen Urlaub möglich ist. Die SZ kürte den Podcast 2019 zum Podcast des Monats, seitdem gibt es "Urlaub für die Ohren". Derzeit sind die beiden mit ihrer Reise-Show live unterwegs, am 22. Februar auch in der Münchner Nachtgalerie.