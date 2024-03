Steht auf Christoph Schechingers Favoritenliste: der aktuelle Film "Perfect Days" von Wim Wenders, in dem er aus dem Leben eines Toilettenputzers in Tokio erzählt (Szene mit Koji Yakusho und Arisa Nakano).

Drei Jahre lang ermittelte er als Kriminalhauptkommissar Murnau in der erfolgreichen ZDF-Krimiserie "Die Chefin", bis 2021 dann Schluss für ihn war. Schweren Herzens, wie er betonte, aber er wollte einfach mehr Zeit für seine Familie und neue Herausforderungen haben. Eine solche ist sicherlich auch seine neue Rolle: In der Serie "Mandat für Mai", die von 21. März an donnerstags im ZDF zu sehen sein wird, tauscht er die Polizeimarke mit der Priesterrobe und schlüpft in die Rolle eines Dorfpfarrers, dem es seine Schäfchen alles andere als leicht machen.