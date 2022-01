Von Oliver Hochkeppel, München

"Liebe Klavierschüler!" begrüßte Christoph Pauli sein Publikum in der Pasinger Fabrik. So spaßig das gemeint war, so treffend war es doch andererseits: Anspruch mit Unterhaltung, das war immer Paulis Credo, immer war er im schweren Fach einer der Leichtesten und im leichten einer der Ernsthaftesten. Ist er doch einer der wenigen, wenn nicht der einzige klassische Meisterklassen-Konzertpianist, der im Pop ebenso erfolgreich unterwegs war wie im Jazz und nicht zuletzt beim Kabarett.

All das floss nun in seine zweite eigene Pianoshow ein, die wegen Corona überhaupt erst zum zweiten Mal gehaltene "Klavierstunde". So durfte man in der Pasinger Fabrik eine humorvolle Revue erleben, die man durchaus eine musikalische Mini-Autobiografie nennen könnte. Locker ineinander verzahnt, breitete Pauli die eigene Vita, das allgemeine Musikerleben und genreübergreifend die ganze Musikgeschichte aus, von solistischen "Schlachtrössern" wie einer Khachaturian-Toccata oder Gershwins "Rhapsody in Blue" über Werner Schneyders Kritiker-Kritik "Impromptu ohne Genie" oder Hape Kerkelings "Hurz" bis zu diversen Vehikeln für seine exzellente Band mit Knut Mensing an der Gitarre, Chris Stöger am Schlagzeug und Alex Haas. Der übernahm nicht nur am Bass, sondern auch als Vokalist einen zentralen Part. Mit der Geigerin Mona Pishkar stieß für ein paar Nummern auch noch ein Klassik-Gast dazu. Gemeinsam überführte man mit Vorliebe Originale in ihnen völlig fremde Genres.

Was einen humorvollen und unterhaltsamen, aber eben auch lehrreichen und musikalisch "gehaltvollen" Abend ergab, irgendetwas zwischen Liberace und Hans Liberg. Nicht nur bei rasanten "Erkennen Sie die Melodie"-Medleys aus Klassik und Pop - wo schon mal die halbe Songwriter-Riege an vier gleichen Akkorden vorgeführt wurde - hatten kenntnisreiche und breitbandige Musikfans (also gewissermaßen Amateur-Paulis) den meisten Spaß. Klavierschüler halt.