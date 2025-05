Von Bernhard Blöchl

Der Fußballweltmeister kommt als Geschichtenerzähler. Eine seiner vielen schönen Anekdoten geht so: Zuhause, sagt Christoph Kramer im Literaturhaus, klebe ein Panini-Bildchen vom WM-Pokal an der Innenseite der Eingangstür. Seit Kurzem daneben: das Spiegel-Bestseller-Platz-1-Wapperl. Kramer, geboren und aufgewachsen in Solingen, sagt wirklich „Wapperl“, mehrmals an diesem Abend in München.