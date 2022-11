Der Schweizer Saxofonist Christoph Irniger in der Unterfahrt.

Der 43-jährige Zürcher Tenorsaxofonist Christoph Irniger gehört seit langem zu den Aktivposten der Schweizer Jazz-Szene: kreativ, produktiv (im Schnitt hat er zwei Alben pro Jahr eingespielt, gerade eben ist eine mit dem Swiss Jazz Orchestra erschienen) und mit Außenwirkung. Gleich fünf feste Bands betreibt er, und sein Trio mit dem Bassisten Raffaele Bossard und dem Schlagzeuger Ziv Ravitz gehört mit dem Gründungsjahr 2012 zu den neuesten. Gerade in dieser Besetzung pflegt er die hohe Kunst, eingängigen Melodien das Triviale zu nehmen, das Schlichte vielschichtig zu machen. Davon kann man sich jetzt in der Unterfahrt - wo Antoine Pierre statt des vielbeschäftigten Ravitz am Schlagzeug sitzt - umso mehr überzeugen, als sich Irniger den niederländischen Altsaxofon-Kollegen Ben van Gelder, einen der expressivsten seiner Generation, als Gast dazugeladen hat.

Christoph Irniger Trio feat. Ben Van Gelder, Mi., 16. Nov., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94