Von Bernhard Blöchl und Josef Grübl

Christoph Gröner rollt das Filmfestplakat zum Fernrohr und späht durch die kleine Öffnung. Weitblick in die Zukunft? Die Szene spielte sich 2019 ab, beim Fotoshooting zum SZ-Interview. Gröner war gerade zum Künstlerischen Leiter des Filmfests München befördert worden, in einer Zeit großer Aufbruchstimmung, an der Seite der langjährigen Direktorin Diana Iljine. Er konnte damals nicht voraussehen, was auf ihn zukommen würde: eine Pandemie, improvisierte Exkurse ins Auto- und Open-Air-Kino, einstürzende Luftschlösser.