"Es macht Spaß, wenn was schiefgeht"

Nach fast 40 Jahren ist nun Schluss: BR-Moderator Christoph Deumling verabschiedet sich am Freitag von seinen Zuschauern.

Christoph Deumling hat vier Jahrzehnte lang in Hörfunk und Fernsehen des BR moderiert, vom Fußball bis zum Nockherberg. Ein Gespräch über Veränderungen, Pannen und Höhepunkte

Von Philipp Crone

Christoph Deumling ist in einer "Abendschau"-Woche ziemlich ausgelastet. Auch oder gerade weil es die letzte ist für den 65-jährigen Moderator, der nun nach 39 Jahren beim Bayerischen Rundfunk am Freitagabend zum letzten Mal die Zuschauer begrüßt. Am Mittwochnachmittag sitzt er im Auto auf der Fahrt zum Studio, da ist kurz Zeit für ein Gespräch. Wie sieht der ehemalige "Heute im Stadion"-Moderator und Fernseh-Anchorman des BR diesem Ende entgegen?