Elisabeth Tworek kündigte die Neugründung bereits im Juni 2019 an. Denn dass die Denkmal- und Heimatpflege, viele Jahre im Meierhof des Klosters Benediktbeuern angesiedelt, nach München zurückkehrt, wollte die Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern nutzen, um in den Räumen neben dem Trachteninformationszentrum das "Forum Heimat und Kultur" zu installieren. Nach einer Generalsanierung im nächsten Jahr sollen in dem Gewölbesaal wechselnde Sonderausstellungen stattfinden, auch die Präsentation kostbarer Exponate aus bezirkseigenen Sammlungen. Doch Christoph Brechs Video "Alpensinfonie", mit dem das Forum bereits jetzt sein Programm startet, funktioniert auch ohne die Renovierung. Seine Arbeit setzt die gleichnamige Komposition von Richard Strauss ins Bild. Brech hat die Wanderung der Hauptfigur vom alpinen Naturraum auf die Theaterbühne verlegt. Dort absolviert der Protagonist, analog zu den Stationen in Strauss' Bergwanderung, einen Hochseilakt.

Christoph Brech: Alpensinfonie, Forum Heimat und Kultur des Bezirks Oberbayern, 6. 3. bis 24. 4., Sa. und So., 10-18 Uhr, Benediktbeuern. Filmstart jeweils zur vollen Stunde.